安鈞璨逝世2周年 劉品言PO照悼念「很想有你在」
前「可米小子」成員安鈞璨，兩年前因肝癌離世，享年31歲，當時從肝癌復發後到驟逝僅短短2星期，返家5分鐘就與世長辭，讓身邊親友悲痛萬分，適逢逝世兩周年前夕，同樣身為「安氏企業」成員的劉品言，在臉書發布兩人合照，表達對安鈞璨的無限緬懷。
「安氏企業」，是安以軒將演藝圈好友兜在一起，成員主要有安鈞璨、劉品言、白歆惠、Linda等人，其實想要進入這個團體並不容易，必須得到所有成員許可才行，因此讓所有人感情好到形同家人密不可分，雖然安鈞璨驟逝將滿兩周年，仍讓好友無限懷念，劉品言昨天在臉書PO出昔日上「康熙」的側拍照，寫道「找不到幾張我們正常的照片可以好好紀念你，每到這日子前後，總是很想你」，此外好姐妹安以軒6月5號將在夏威夷舉辦婚禮，也讓劉品言再次提醒安鈞璨，「安企裡有喜事喔～安大姐要出嫁了，你一定不會錯過吧」，最後不忘傾訴兩年來的思念，「很想有你在，有你在什麼事都變的好輕鬆」。
兩年前劉品言推出專輯，舉辦音樂會時曾請來安鈞璨助陣，也是兩人最後一次在螢光幕前合體，事後得知安鈞璨抱病力挺，讓她感謝老天給予兩人合唱機會，也向安鈞璨最後感性告白，「這輩子，有你把我當朋友、當妹妹，真的好幸運，我很愛很愛你，我會一直都帶著這麼重的愛」，兩人的好感情不是三言兩語就能形容。
(中時電子報)
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