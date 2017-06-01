馬幼興捲桃色風暴 改行直播賣海鮮

馬幼興近來沒戲上門，他還得賣掉內湖房子。（圖／本報系資料照片）

八點檔男星馬幼興去年因遭女演員唐少萱控訴性侵，但馬幼興喊冤，兩人走上司法途徑後，馬幼興雖獲得不起訴判決，但他工作也受到影響，至今仍沒戲拍，好在小時玩伴見狀後，找他上網路直播賣海鮮，讓他相當感激。

馬幼興捲入桃色風暴後，他力證清白，不少演藝圈好友也跳出來替他發聲，最後獲得不起訴處分，但形象與工作難免受到影響。據《蘋果日報》報導指出，馬幼興目前沒戲拍的生活，讓他需要賣掉內湖房子求生存，不過此時也出現貴人相助，他的兒子玩伴在網路做銷售，馬幼興沒問酬勞就答應，他上網路直播賣海鮮，兩天業績約40萬，表現還算不錯

對於網路叫賣，馬幼興也在網上發表心得，直言「雖然46歲了，但我不覺得叫賣有什麼不好，我靠我自己努力重新出發！」更感謝相挺的演員林佑星，以及伸出援手的好友許立唯；不過馬幼興在受訪時也透露自己還是想拍戲，儘管有許多相關人士想幫他，但不少電視台還是顧慮他形象暫時沒找上門。而他與唐少萱的案子也將開庭，不過馬幼興已委託律師代表出席，他也希望能透過司法幫自己洗刷汙名。

(中時電子報)