又見貨到付款詐騙 網友提告宅急便業者才退貨

劉姓網友在「爆料公社」分享收到一件代收貨款包裹上面無寄件人資料，以為是家人訂的，便代付了1199元給宅急便業者，沒想到是詐騙!(爆料公社)

劉姓網友在「爆料公社」分享收到一件代收貨款包裹上面無寄件人資料，以為是家人訂的，便代付了1199元給宅急便業者，沒想到是詐騙!(爆料公社)

詐騙手法百百種防不勝防!其中一種「貨到付款」詐騙，已讓很多人上當。劉姓網友在「爆料公社」分享收到一件代收貨款包裹上面無寄件人資料，以為是家人訂的，便代付了1199元給宅急便業者，沒想到是詐騙!最後他報警並向法院提告宅急便業者損害賠償，宅急便業者才願意收退貨且不收退貨運費。網友提醒凡是代收貨款包裹，且上面並無寄件人資訊的都要留意。

現代人上網網購已成生活一部分，然而網購也成為詐騙集團溫床。劉姓網友「爆料公社」分享收到一件代收貨款包裹上面無寄件人資料，因為家人常網購，以為是家人訂的，便請管理員先收下並代付了1199元給宅急便業者。

豈料，回家才發現包裹外並無寫寄件人，拆封後發現裡面是韓國清潔劑2瓶，跟家人確認也都沒有訂購，上網查淘寶網的價格是一瓶人民幣15元左右，發現可能被詐騙後，立刻打電話給XX宅急便的客服說並沒有訂購要求退貨。然而，客服說這是國外寄來的貨，不能講寄件人是誰，會跟上一手的大陸貨物承攬商XX國際通運看他們願不願意處理。

劉姓網友不滿宅急便公司連寄件者是誰都不肯說，打電話給165反詐騙諮詢專線，警方認為這是大陸詐騙集團，透過物流公司提供的代收貨款服務來詐騙台灣人，此風不可長。建議他們到派出所報詐欺刑事案，並且另外對物流公司提出民事訴訟，避免無辜國人一直受害。

然而，去派出所報案時，警方先勸網友不用急著立案，他們會協助請XX宅急便處理，結果警員打去表明身分說民眾報案有詐騙案件，請XX宅急便告知寄件人是誰，卻被XX宅急便打臉，要法院公文來才願意講。

網友表示，面對物流公司強硬的態度，為了爭一口氣，5月15日去高雄地院簡易庭繳了1000元裁判費，向XX宅急便提告損害賠償。5月26日收到了法院開庭通知書，隔天XX宅急便就立刻打電話來說願意收退貨，而且不收退貨運費，當下有跟XX宅急便說，國外寄來代收貨款的包裹，連寄件人也沒寫，這種是有很高犯罪風險的，承攬這類貨物運送，很有可能變成詐騙集團的合法犯罪工具。

其他網友也紛紛留言分享相關詐騙經驗「我之前也收到這種仿冒品，還付運費900多，X貓也不退費說他們會呈上面主管來處理，我就立刻跟那個司機說請你立刻來收退件，我並沒有下訂這東西，並且把我的900元退回來，否則我就要提告。」、「太棒了 ，就是要讓宅配的知道 ，不是每個人都會想說摸摸鼻子當做上一次當學一次乖 ，總算踢到鐵板了吧!」

「如果家裡有長輩真的要注意餒」、「現在FB的廣告商品很多都是詐騙的，都採用貨到付款，而且幾乎都沒有寄件人，很多受害者索賠無門」、「之前我訂商品網購鞋子，寄來是死人的商品，後來把拆封的紙丟了，越想越不對，就撿起紙盒看右下角有她們退貨申訴電話，因為妳跟宅急便說他們不理會，他們有抽成，所以我自己網路報警連對方電話給網路警察，我還打那隻電話台北的，台北馬上先錢凍結沒匯給對方，我還跟宅急便說我報警了，最後拖一個月錢全退給我。」

(中時電子報)