有洋蔥！澳洲5星飯店盛宴款待百名流浪漢
一頓你我習以為常的午餐，對一些無家可歸的人而言可能是美夢成真！澳洲一間公司在墨爾本洲際酒店預約了一頓五星級的豪華午餐，但座上賓並非哪位達官顯要，而是100名流浪漢。
據英國《每日郵報》報導，墨爾本（Melbourne，縮寫為MEL）一間公司The Langley Group，原本預訂了洲際酒店（InterContinental）的五星級午餐欲招待客戶，人數約100人，錢都付了，老闆卻突然取消聚餐，而飯店拒絕退費。負責訂位的經理瑪赫塔（Mahta Manzouri）左思右想，最後決定將這頓盛宴改為一場慈善餐會，邀請100名流浪漢享用免費午餐。
洲際酒店貴為連鎖高檔飯店，瑪赫塔本來擔心這項提議會被回絕，沒想到飯店人員立刻答應，更加碼免費升級餐點。瑪赫塔於是聯絡Melbourne City Mission、Home of Welcome、Brigidine Asylnm Seeker‘s project等慈善機構，讓無家可歸的青少年或身心障礙者前來參與盛會。這些人可能一輩子作夢也沒想到能享受如此豐盛的一餐，甚至激動地喜極而泣。
除了提供免費午餐，洲際飯店還包下一輛電車，讓這些流浪漢在用餐前能遊覽城市美景；不僅如此，飯店還願意提供機會，讓這些孩子學習一技之長，有些孩童因此立定志向，將來要成為優秀的廚師。
「冬天來了，春天還會遠嗎？」一個誤打誤撞的決定，卻意外收穫了美好的結果。洲際飯店經理表示，他們考慮之後每年冬天舉辦一次慈善午餐；瑪赫塔說，這些流浪漢儘管被城市厭惡，但他們同樣是善良慈愛的，也值得擁有幸福快樂；不少網友稱，這是他們今年看過最溫暖的新聞，也紛紛替這些孩子打氣。
洲際酒店於1946年創立，全名「洲際酒店及度假村」（InterContinental Hotels & Resorts），是一豪華酒店連鎖品牌，為洲際酒店集團所有，在全球超過60個國家經營183間酒店。
(中時電子報)
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