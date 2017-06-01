NBA》決戰在即 科爾：我在不在板凳並非那麼重要

科爾1日在勇士練球時，跟勇士代總教練麥克布朗輕鬆聊天，看來身體狀況還不錯。(美聯社)

球迷期待已久的NBA總冠軍賽首役，將於2日上午9點開打，始終跟隨訓練與開會的勇士總教練科爾，1日接受《聖荷西水星報》訪問強調，自己是否站在總冠軍賽場邊執教，並不影響勇士表現，甚至擔心他的回歸會帶來負面效應。

自從季後賽首輪傳出背傷復發，科爾除了接受治療，也從次輪開始投入勇士訓練，更在西區決賽隨隊前往客場作戰，說他「神隱」簡直可笑，他在1日訓練後表示，他還需要很多方面的評估，才可決定自己能否回來場邊執教。

「沒有我，勇士也做很好，老實講，我不認為少了我有差，因為不管球隊做什麼，都可以做很好，我也始終都在，」科爾表示，「我一直都跟教練團溝通、一起看影片、分析一些比賽重點，不管我是否站在場邊執教，我都在做那些事情。」

直到1日當前，科爾強調自己仍看身體恢復狀態，決定是否回歸執教位置，畢竟勇士今年季後賽還沒輸過，連3輪皆以4勝0敗晉級，他確實無須宣告回歸，打破目前勇士這股極佳氣勢或鬥志，一切都先交給代總教練麥克布朗。

「我想這是總冠軍賽，總給人一種聚光燈的感覺，我的回歸是否令人分心？是否成為另一故事？我們是否需要處理這種事情？」科爾說，「我不知道，但我不會擔心這些，我感覺好就執教，感覺不好就放棄，其實就這麼簡單。」

(中時電子報)