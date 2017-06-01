NBA》決戰在即 科爾：我在不在板凳並非那麼重要
球迷期待已久的NBA總冠軍賽首役，將於2日上午9點開打，始終跟隨訓練與開會的勇士總教練科爾，1日接受《聖荷西水星報》訪問強調，自己是否站在總冠軍賽場邊執教，並不影響勇士表現，甚至擔心他的回歸會帶來負面效應。
自從季後賽首輪傳出背傷復發，科爾除了接受治療，也從次輪開始投入勇士訓練，更在西區決賽隨隊前往客場作戰，說他「神隱」簡直可笑，他在1日訓練後表示，他還需要很多方面的評估，才可決定自己能否回來場邊執教。
「沒有我，勇士也做很好，老實講，我不認為少了我有差，因為不管球隊做什麼，都可以做很好，我也始終都在，」科爾表示，「我一直都跟教練團溝通、一起看影片、分析一些比賽重點，不管我是否站在場邊執教，我都在做那些事情。」
直到1日當前，科爾強調自己仍看身體恢復狀態，決定是否回歸執教位置，畢竟勇士今年季後賽還沒輸過，連3輪皆以4勝0敗晉級，他確實無須宣告回歸，打破目前勇士這股極佳氣勢或鬥志，一切都先交給代總教練麥克布朗。
「我想這是總冠軍賽，總給人一種聚光燈的感覺，我的回歸是否令人分心？是否成為另一故事？我們是否需要處理這種事情？」科爾說，「我不知道，但我不會擔心這些，我感覺好就執教，感覺不好就放棄，其實就這麼簡單。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。