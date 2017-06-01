退不退巴黎氣候協定 川普未把話說死

美國總統川普。(圖/美聯社)

美國總統川普31日表示，自己聽取了許多正、反雙方對美國是否該退出巴黎氣候協定的意見，大家很快就會知道答案。

多家美國媒體報導，川普已決定退出巴黎氣候協定，美國環境保護署（EPA）署長普魯特並已組成一個特別團隊，擬定退出巴黎氣候協定細節。

川普31日在白宮橢圓形辦公室接待到訪的越南總理阮春福，面對媒體詢問是否傾向退出巴黎協定時，簡短表示，大家很快就會知道答案。

除白宮內部對美國是否該退出巴黎氣候協定出現分歧，包括川普女兒伊凡卡主張留下；白宮策略長巴農支持退出外，美國企業界對此議題，也有爭議。

媒體追問川普，持不同意見的企業執行長對氣候議題表達了那些些看法？川普說，「我聽了很多人的意見，(正、反)雙方，雙方的意見（都聽了）。」

中國已表態將繼續全力支持巴黎氣候協定；歐盟執委會主席榮科則指出，巴黎氣候協定是一個有法律約束的協議，做為簽署國之一，美國不可說退就退，暗示川普政府若決定退出，必須遵守一定的法律程序。

(中時)