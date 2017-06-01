柯林頓女兒批評強暴玩笑 杜特蒂嗆你爸亂搞怎麼說

雀爾喜‧柯林頓。(美聯社)

菲律賓總統杜特蒂。(美聯社)

Hi Kevin -Duterte is a murderous thug with no regard for human rights. It's important to keep pointing that out & that rape is never a joke. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) May 26, 2017

菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)今因為美國前總統比爾‧柯林頓(Bill Clinton)和前美國國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)的女兒雀爾喜(Chelsea)嚴詞批評他的強暴笑話，怒反擊說柯林頓在白宮和女性亂搞時，雀爾喜又從何作想?

杜特蒂之前在對菲律賓士兵講話時，開玩笑地說因為頒布戒嚴，他將會承擔所有的責任，只要士兵盡責他就會解決其他的事情，甚至是為士兵入獄，如果士兵強暴了三個女人，杜特蒂說他會說是他做的。

雀爾喜在推特上說，這「一點都不好笑，也從來不好笑」，並且抨擊杜特蒂是個罔顧人權、愛謀殺的暴徒，不斷點明這點很重要，而且強暴從來不是個可以被拿來開玩笑的事情。

杜特蒂今天說：「這些妓女，像雀爾喜這種，當她們聽到強暴這個字就抨擊我，但我當時不是在開玩笑，我是在諷刺，有認真聽我的演講的話就知道我沒有在笑。」杜特蒂又繼續抨擊比爾‧柯林頓說，他要問雀爾喜當她爸在白宮和蒙妮卡·呂茵斯基(Monica Lewinsky)以及其他女性在白宮亂搞時，她做何感想?她有沒有抨擊她爸?」

上週杜特蒂宣佈民答那峨島(Mindanao)地區和馬拉韋市(Marawi)進入戒嚴狀態，菲律賓政府軍隊對當地的伊斯蘭國(Islamic State, IS)激進分子發動攻擊。

杜特蒂也批評美國士兵在菲律賓和日本強暴女性，但沒有提供支持這點的詳細資訊。他警告：「你們這些美國人，像雀爾喜這種，要小心因為你們住在玻璃屋裡。我再重述一遍，當柯林頓總統搞呂茵斯基時，你的聲明和反應是甚麼?」

杜特蒂已經因強暴言論而遭遇各界抨擊過，去年競選時他就曾拿1989年澳洲傳教士被姦殺的事情開玩笑。駐馬尼拉澳洲和美國大使因此強烈抗議，但杜特蒂反而暴怒，並強調他被斷章取義。

(中時電子報)