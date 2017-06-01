屏東大武莢狀雲美翻 鄭明典：強降雨快到了
屏東大武山昨（31日）出現絕世美景，宛如千層派的奇雲堆疊在大武山頂，映襯在雨後放晴的天空下，許多民眾都被這美景驚呆，紛紛拍上放上網路分享。中央氣象局科技中心主任鄭明典解密，這是所謂的「莢狀雲」。
屏東連2天下雨，昨首日放晴，中央社報導，不論從屏東市、潮州鎮、東港鎮等都市遠望大武山，清晰得連瀑布都看得見。最特別的是，大武山頂竟然出現形狀如千層派、也像愛爾蘭咖啡的奶泡雲層，不少民眾發現，紛紛拍照，不少機車騎士也停車拍攝。
鄭明典也在臉書分享網友的大武山美景照，並稱讚「多層次莢狀雲，層次分明，很精彩！」。
鄭明典說，這是因為水氣分布不均勻，同時被舉升，有的氣流層達到飽和，有的沒有，疊起來的莢狀雲更有趣！
除了屏東大武山，鄭明典也分享了花蓮、阿里山的莢狀雲照片。他說，莢狀雲表示近山頂的高度有強風，但是大氣還算穩定。不過大氣將會越來越不穩定，預期的強降雨時間快到了，請民眾密切注意氣象局發布的天氣訊息。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。