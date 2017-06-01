屏東大武莢狀雲美翻 鄭明典：強降雨快到了

屏東大武山31日出現莢狀雲美景。（取自鄭明典臉書/葉倉華網友提供）

晴空下大武山頂出現層層疊疊的莢狀雲，美不勝收。（Zhi Xing Lin／爆料公社）

屏東大武山昨（31日）出現絕世美景，宛如千層派的奇雲堆疊在大武山頂，映襯在雨後放晴的天空下，許多民眾都被這美景驚呆，紛紛拍上放上網路分享。中央氣象局科技中心主任鄭明典解密，這是所謂的「莢狀雲」。

屏東連2天下雨，昨首日放晴，中央社報導，不論從屏東市、潮州鎮、東港鎮等都市遠望大武山，清晰得連瀑布都看得見。最特別的是，大武山頂竟然出現形狀如千層派、也像愛爾蘭咖啡的奶泡雲層，不少民眾發現，紛紛拍照，不少機車騎士也停車拍攝。

鄭明典也在臉書分享網友的大武山美景照，並稱讚「多層次莢狀雲，層次分明，很精彩！」。

鄭明典說，這是因為水氣分布不均勻，同時被舉升，有的氣流層達到飽和，有的沒有，疊起來的莢狀雲更有趣！

除了屏東大武山，鄭明典也分享了花蓮、阿里山的莢狀雲照片。他說，莢狀雲表示近山頂的高度有強風，但是大氣還算穩定。不過大氣將會越來越不穩定，預期的強降雨時間快到了，請民眾密切注意氣象局發布的天氣訊息。

(中時電子報)