獲父親大力支持 昔玉女歌手年過半百無悔出櫃

黎明詩獲家人支持，大方認出櫃。(圖／翻攝自東網)

52歲港星黎明詩是90年代知名玉女歌手，婚後淡出演藝圈，未料6年後兩人協議分居，近日她出席活動時，大方認愛女人，而老公也知情，其實，她會公開出櫃，和家人支持有很大關係。

黎明詩2004年和銀行高層老公Eric Fung協議分居，現正辦理離婚手續，她被問到會不會因出櫃和老公感到尷尬，她表示兩人是和平分開，現在還是會相約吃飯，變成好朋友。

至於有傳家人反對她和同性交往，她澄清家人都很支持她，最重要的是父親聽到後不但很開心，更告訴她：「只要妳人生開心就好，不用理會別人怎麼看。」她也認為這不是壞事，自己到了某個年紀，都想為做自己想做的事，所以才公開出櫃。

(中時電子報)