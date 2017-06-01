盧彥勳男雙傷退 法網之旅畫句點

盧彥勳因手肘不適，提前退賽，今年法網之旅畫下句點。(資料照，海碩整合行銷提供)

台灣網球一哥盧彥勳，今在法網男雙攜手德國選手布朗(Dustin Brown)，首輪迎戰法國穆鐵(Corentin Moutet)／萊斯提耶那(Constant Lestienne)組合，但盧彥勳因手肘不適，提前退賽，今年法網之旅就此畫下句點。

盧彥勳開賽未有異狀，甚至還有跨下擊球的漂亮得分美技。但中途申請傷停治療，防護員進場為盧彥勳進行治療，按摩他右手手肘舊傷，最終盧彥勳在2比4落後下，宣布棄賽。

盧彥勳日前在法網男單首輪，不敵世界第123名的烏克蘭選手斯塔科夫斯基(Sergiy Stakhovsky)，全場被對手轟出16記Ace球，苦戰2小時7分鐘，以3比6、4比6、6比7(4)落敗。

(中時電子報)