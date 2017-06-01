有一種人比台灣黑熊稀有？ 顏寬恒：輕軌乘客

蔡英文總統在高雄市長陳菊（右二）、立委管碧玲（右三）等人士陪同下首次體驗搭乘輕軌。（資料照，王錦河攝）

顏寬恆表示「在台灣有一種人比台灣黑熊還要稀有」那就是「輕軌的乘客」。(取自顏阿寬YOUTUBE)

蔡政府編列8年8800多億元預算，推出「前瞻基礎建設」政策，促進地方整體發展及區域平衡，以奠定未來國家發展基礎。若預算完全以舉債支應，則每人國債負擔將從原先的24萬元提高到27.83萬元，增3.83萬。國民黨立委顏寬恆表示絕對不反對建設，但絕對不同意未經討論的燒錢計劃！直言「在台灣有一種人比台灣黑熊還要稀有」那就是「輕軌的乘客」。

顏寬恒臉書影片中說明，「前瞻」意指發現即將發生的問題，用有效率的方法解決。現在老人越來越多、小孩越生越少，教育跟就業脫節，薪資太低、稅金太高，空氣品質一天比一天糟糕，醫美越來越多、救命的卻越來越少，這些跟大家息息相關的前瞻問題，沒有放進前瞻計畫。

直言「前瞻」只是用一個好聽的名詞，實際上是花錢補屋頂、抓漏水、修馬桶、找壁癌，這樣需要前瞻嗎？還有河堤用水泥糊一糊，在掛上LED燈，台灣沒颱風？

另外，把輕軌蓋在山上、海邊、鄉下，比旋轉壽司店的托盤還多，台灣黑熊數量預估約200至600，但是車廂做的人，可能比台灣黑熊還要少，真的不誇張！就連到最熱鬧的夢時代站，全車也只有20幾人，而且一離開車廂馬上空蕩蕩，最後只能當移動式蚊子保育中心！

且8800億錢花完就沒事了嗎？更可惡的是維護還要更多錢，後悔拆掉也要錢，只有想到開工的時候可以剪綵、可以放煙火、可以講幹話，以為這樣就是好棒棒！借錢可以不用還，拍拍屁股就走人，痛批「根本就是射後不理」，比金光黨還要惡劣的詐騙集團。爽到你們，艱苦到老百姓。

台灣面臨的問題不但沒有解決，未來的問題還弄一個填不滿的無底洞，到底什麼地方前瞻了？未來你我的兄弟姊妹，只能永遠當政府卡奴，有還不完的卡債。刷卡欠債不用還的政客，幫台灣燒了8800億！顏寬恒呼籲綠色蠻幹再強，都沒有人民選票強。

(中時電子報)