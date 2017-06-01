李長榮小港廠昨深夜傳火警，幸無人傷亡。（里長洪富賢提供）

李長榮化工高雄小港廠，昨天深夜11時許發生火警，疑因幫浦開關管線破裂，釀成環己烷物質外洩，因環己烷是毒性較低的可燃液體，因此格外受到關注。消防局獲報出動24車、47人前往灌救，約莫半小時後撲滅，幸好無人傷亡，詳細起火原因仍有待火調科進一步調查釐清。

(中時)