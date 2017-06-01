「奉真主之名」 IS聖戰士網路徵女友
極端武裝組織IS（伊斯蘭國）聖戰士在戰火中也渴望愛火？近日，國外有研究統計了幾個交友網站，赫然發現平台上有幾名IS恐怖分子刊登徵友啟事，有人更稱自己徵求女友是「奉真主之名」。
據《東網》報導，一家研究所在twitter上公布資訊媒體的調查結果，調查顯示，包含IS聖戰士在內，有不少回教極端分子出現在徵友網站。
一名聖戰士自稱來自伊拉克，失婚且育有一個3歲女兒，想找一位妻子再次感受愛與喜樂，但不想再生小孩；也有許多恐怖分子把個人興趣刊登在網站上，有人甚至稱在網路上求愛是「奉真主之名」。看來聖戰士雖是宗教狂熱者，仍不敵人性的七情六欲。
伊斯蘭國（The Islamic State，縮寫IS），前稱伊拉克和沙姆伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and al-Sham，簡稱ISIS）或伊拉克和黎凡特伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and the Levant，簡稱ISIL），是活躍在伊拉克及敘利亞的薩拉菲聖戰主義組織，領袖巴格達迪自封為哈里發，定國號為「伊斯蘭國」，宣稱自身對於整個穆斯林世界擁有統治地位。包括聯合國在內的大多數國家將其定性為恐怖組織。
(中時電子報)
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