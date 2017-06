「奉真主之名」 IS聖戰士網路徵女友

交友網站近日發現平台上有聖戰士公開徵友。圖為伊斯蘭國(IS)成員在敘利亞大本營拉卡舉旗遊行的資料照。(圖/美聯社)

極端武裝組織IS(伊斯蘭國)聖戰士在戰火中也渴望愛火?近日,國外有研究統計了幾個交友網站,赫然發現平台上有幾名IS恐怖分子刊登徵友啟事,有人更稱自己徵求女友是「奉真主之名」。

據《東網》報導,一家研究所在twitter上公布資訊媒體的調查結果,調查顯示,包含IS聖戰士在內,有不少回教極端分子出現在徵友網站。

一名聖戰士自稱來自伊拉克,失婚且育有一個3歲女兒,想找一位妻子再次感受愛與喜樂,但不想再生小孩;也有許多恐怖分子把個人興趣刊登在網站上,有人甚至稱在網路上求愛是「奉真主之名」。看來聖戰士雖是宗教狂熱者,仍不敵人性的七情六欲。

伊斯蘭國(The Islamic State,縮寫IS),前稱伊拉克和沙姆伊斯蘭國(Islamic State of Iraq and al-Sham,簡稱ISIS)或伊拉克和黎凡特伊斯蘭國(Islamic State of Iraq and the Levant,簡稱ISIL),是活躍在伊拉克及敘利亞的薩拉菲聖戰主義組織,領袖巴格達迪自封為哈里發,定國號為「伊斯蘭國」,宣稱自身對於整個穆斯林世界擁有統治地位。包括聯合國在內的大多數國家將其定性為恐怖組織。

