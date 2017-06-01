蔡重大政策不表態 吳斯懷斥神隱不能解決問題

退將吳斯懷（中）。(資料照,陳君瑋攝)

退將吳斯懷昨日在臉書呼叫蔡總統，他指出蔡英文以「文青語彙包裝美麗願景」，重大政策，不表態、不承諾、不讓任一立場有聚焦質疑的空間。吳斯懷直言神隱不能解決問題，要求蔡總統必須面對重大議題。

吳斯懷表示，據民調指出，蔡英文領導風格混亂，造成民眾認知錯亂。引起強烈不滿的重要原因是領導角色失焦、方向失準，言語與行動脫鉤。以「文青語彙包裝美麗願景」，重大政策，不表態、不承諾、不讓任一立場有聚焦質疑的空間。

吳斯懷並提出包括兩岸議題、年金議題、勞工議題等重大政策，要求蔡英文面對，他直言「神隱不能解決問題，不說話問題依然存在」。

吳斯懷認為以下幾個議題蔡總統必須面對：

●兩岸議題，閃躲不了中國大陸，只有承認九二共識，堅持和平發展，深化交流，台灣才能走出去；勇敢告訴深綠團體台獨走不通，沒有實現的可能，要不就推出公投決定，看看美國、大陸的反應如何？遮遮掩掩、拖拖拉拉只會把台灣拖向毀滅的邊緣，時間完全不在我們這邊！

●年金議題，弄個年改會一開張就違憲，以羞辱軍公教警為主軸，企圖用違反普世價值的溯及既往，推翻信賴保護原則，狠砍已退休軍公教警，結果錯估形勢，逼的一向溫良恭儉讓的族群，不斷上街頭抗爭；退伍軍人百日圍城，立院前埋鍋造飯，搞的軍心動盪不安、美國頻頻關切。

●解決方案非常簡單，只要回歸法律不溯及既往，街頭退休軍公教警立刻收隊回家；現職軍公教警若不能接受妳們的新法，他們還有選擇權，可以自己決定去留；未來還有沒有人願意投身這些行業，年輕人會自己判斷，政策錯誤造成的後果政府必須承擔，全民不得不買單。

●能源議題，綠營過去喊的口號「我是人，我反核」，面對夏天限電危機，不得不準備重啟核二廠。當初不斷指責台電說謊，高喊「非核不會缺電」，現在面對缺電危機，推出「去賣場吹冷氣可抽獎」的笑話政策；只要承認錯誤就可以解套，就看妳們有沒有勇氣了。

●勞工議題，「一例一休」惡法，造成了產業、勞工、社會三輸的局面。廿一位民進黨立委眼看選票流失，急忙連署提案修改「一例一休」，可是不久前林全才說過「一例一休不會再修法」，聽聽妳們自己人的聲音，趕緊回頭吧，否則明年選舉就會見真章了。

●同婚議題，要「專法」或「民法」，民進黨內莫衷一是，蔡英文舉棋不定，放任社會兩極對抗升高，等烽火燎原，拼出結果，再來看看挺哪一邊？政府的態度與角色消失了，選妳們出來不是當公親的！

(中時電子報)