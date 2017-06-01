手臂刺「彩虹台灣」挺同婚 謝和弦：跟我一樣噁心放閃吧
歌手謝和弦以個性直率聞名，向來有話直說的他，不怕大陸網軍圍剿，日前在微博發表愛台灣宣言，讓網軍當下玻璃心碎滿地，對於炒得火熱的同婚議題，他也不怕遭反同人士嗆聲，不僅直接用「行動」力挺，更直呼「希望你們愛到像我們夫妻一樣放閃」，吸引上千粉絲按讚力挺。
謝和弦昨天半夜PO出刺青時的照片，並興奮表示「半夜不睡覺 即將獲得新刺青」，左手更比出勝利手勢，似乎相當期待成品出爐，秀出成品時只見是「彩虹台灣」，他表示會刺上此圖案，主要是祝福所有人都能平等，找到屬於自己的幸福，能夠自由的戀愛、自在的相愛，就如同他和老婆一樣不時噁心放閃。
此外他表示雖身為基督徒，但卻是支持同性婚姻合法化，因此「神愛世人」四個字不應該只是招募信徒的口號，對此粉絲也留言表示贊同，直呼「你的宣言超驕傲」、「你是最棒的基督徒，扣哥帥爆了」，但也有人不忘調侃「實重點是最後一句」。
(中時電子報)
關鍵字：謝和弦
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