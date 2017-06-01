NBA》現身曼谷！林書豪贊同詹皇反歧視言論

林書豪在泰國曼谷的便利商店跟球迷合影留念。(取自johnz20推特)

目前人在泰國曼谷參加「一日樂捐」公益活動的籃網後衛林書豪，2日推文贊同「小皇帝」詹姆斯的反種族歧視言論，「替詹姆斯針對種族歧視的言論獻上崇高敬意，就像馬丁路德金恩說的，只有愛能夠驅趕仇恨！」

由於自己在洛杉磯的家被塗鴉種族歧視標語，詹姆斯表示，種族歧視仍是這世界的一部分，尤其是在美國，種族歧視幾乎每天都在上演，「很多時候他們會隱藏真正的惡意，就算他們看著你仍在微笑，但種族歧視每天在我們眼前上演。」

也難怪林書豪會對詹姆斯的言論感同身受，他先前不只一次說過，自己從小到大期間，就經常碰上相當惡劣的種族歧視言論攻擊或批評，但他選擇勇敢面對，才有今天能在NBA奮戰的結局，但他到現在仍會遭受一些歧視言論侮辱。

目前暫拋這些種族歧視言論的林書豪，29日曾在台灣桃園機場過境旅館轉機的去處，也在2日曝光，因為他在泰國曼谷一直被球迷認出要求合照，看來他應該是到當地進行一日樂捐活動，光看他幾乎都穿著活動T恤就可看出。

不過林書豪應該沒多久就會返回美國繼續自主訓練，最快要到7月才有可能進行今年亞洲行，想要看到豪哥重返台灣的球迷，應該不用多久就可如願了。

(中時電子報)