「西門慶」戰遍AV女優 56歲林偉健：累過武打戲

林偉健是過去香港三級片常客，儘管能夠大戰許多AV女優，他卻說一點都不享受！（圖／翻攝網路）

香港男星林偉健的名字或許不少人覺得陌生，但只要是港片迷，恐怕對他都不陌生，因為他在《滿清十大酷刑之赤裸凌遲》、《金瓶梅》系列中都有演出，尤其是「西門慶」一角讓人對他印象深刻，而他近日接受香港媒體專訪，被問到大戰過不少AV女優的感想，他卻說「一點都不享受！」更大嘆累過武打戲。

林偉健過去是TVB出身，但多半只在台慶表現，離開後，王晶找上他拍《聊齋》，他也認為當演員要有多方嘗試，沒想到成為三級片常客。尤其林偉健在《金瓶梅》系列中飾演西門慶時，和日本AV女優若菜光、上原卡艾拉、早川瀨里奈等人交手，他和若菜光飾演光頭尼姑「明月」的激情畫面，更成為經典！

不過林偉健近來接受專訪，已經56歲的他保養得相當好，回想起這段三級片日子，他笑稱看似很享受，「其實一點都不享受，鏡頭前你們兩個人，鏡頭後面有40幾個工作人員！」更說拍三級片累過武打戲，全因當時的底片很貴，幾乎一秒都許NG，但他讚當時的女對手工作態度都很敬業，「我都好尊敬她們！」更說曾經拍了場戶外戲，女生都已經被蟲咬了，結束後卻是一句抱怨都沒有，讓他相當敬佩。

(中時電子報)