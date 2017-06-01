出售半導體事業 東芝與威騰電子大鬥法
日本東芝的合作廠商美國威騰電子為阻止東芝出售半導體事業，已向國際仲裁法庭申請仲裁。東芝為對抗威騰電子，31日已將今年春天切割出去成立子公司的「東芝記憶體」之資產轉移回東芝，其中包括東芝與威騰電子合資公司的資產。
《朝日新聞》報導，東芝此次採取轉移資產的措施，是希望讓威騰電子失去申請仲裁的根據，以促成「東芝記憶體」的順利競標。東芝也已將此作法告知威騰電子。
東芝和威騰電子成立合資公司，共同經營主力的四日市工廠。威騰電子對於東芝出售半導體記憶體事業不諒解，認為東芝若在沒獲得威騰同意之下，將合資公司的股份持分移轉的話，即違反雙方的合約。
東芝在牽制威騰電子的同時，大致上出售半導體事業的手續仍不會改變。東芝希望在6月中旬決定「東芝記憶體」的賣方，並於28日的定期股東大會上向股東說明。
東芝5月19日已進行第2次競標，共有以日本政府基金「產業革新機構」為主的「美日聯合派」、台灣鴻海、美國半導體大廠博通有限公司(Broadcom)、南韓半導體大廠海力士半導體公司等4大陣營出面競標。威騰電子雖有意與美日聯手收購，但目前的交涉似乎並不順利。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。