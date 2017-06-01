出售半導體事業 東芝與威騰電子大鬥法

日本東芝的合作廠商美國威騰電子為阻止東芝出售半導體事業，已向國際仲裁法庭申請仲裁。東芝為對抗威騰電子，31日已將今年春天切割出去成立子公司的「東芝記憶體」之資產轉移回東芝，其中包括東芝與威騰電子合資公司的資產。

《朝日新聞》報導，東芝此次採取轉移資產的措施，是希望讓威騰電子失去申請仲裁的根據，以促成「東芝記憶體」的順利競標。東芝也已將此作法告知威騰電子。

東芝和威騰電子成立合資公司，共同經營主力的四日市工廠。威騰電子對於東芝出售半導體記憶體事業不諒解，認為東芝若在沒獲得威騰同意之下，將合資公司的股份持分移轉的話，即違反雙方的合約。

東芝在牽制威騰電子的同時，大致上出售半導體事業的手續仍不會改變。東芝希望在6月中旬決定「東芝記憶體」的賣方，並於28日的定期股東大會上向股東說明。

東芝5月19日已進行第2次競標，共有以日本政府基金「產業革新機構」為主的「美日聯合派」、台灣鴻海、美國半導體大廠博通有限公司(Broadcom)、南韓半導體大廠海力士半導體公司等4大陣營出面競標。威騰電子雖有意與美日聯手收購，但目前的交涉似乎並不順利。

(中時)