工業局SIPO智慧生活館 智慧車電當道 提供完整行車安全解決方案

未來的智慧生活會是什麼樣子？今年5月30日至6月3日COMPUTEX南港展覽館4樓，『工業局SIPO 智慧生活館』將告訴你智慧生活的發展趨勢。全名為『經濟部工業局智慧電子產業推動辦公室』的SIPO，以推動半導體及智慧電子產業發展為主要任務。去年為協助廠商跨入物聯網（IoT）應用領域，推動產業轉型及躍升，首次於COMPUTEX參展即獲得廣大迴響！

今年SIPO再度攜手11家業者於「工業局SIPO 智慧生活館」 （攤位號L1028），以『智慧車電』與『智慧家庭』兩大領域為訴求，協助跨入IoT應用領域的廠商提升國際能見度，讓每一位國內外參觀買主對展出產品留下深刻印象，為台灣的智慧電子產業創造帶來更多商機與名聲。本次參展重點除了持續展現各項研發技術能量的創新，亦將終端產品帶入現場，提供相關科技生活情境體驗，使國內外買主更加了解產品及技術的實際應用，再創產業轉型熱潮。

延續智慧車電的發展趨勢，明泰科技展出的毫米波雷達模組可運用於先進駕駛輔助系統（ADAS）中，提供短距離與中距離盲點偵測、碰撞警示等解決方案；車載乙太網路交換器，適用於日漸複雜的車聯網系統中，提供高資料傳輸速率，並可支援多個系統與設備網路，可滿足車載網路對高可靠性、低電磁輻射和低功耗的需求；高清乙太網路攝影機結合主機提供360度鳥瞰環景視野，幫助駕駛人清楚車輛停車或慢速行駛時所在位置，同時也可提供前方和後方的視野，保障車輛行車安全。

慧展科技針對大車巴士或貨車的行車安全監控，投入許多技術與研發能量。如360度環景技術能擴大駕駛視野，消除車身盲區及死角，在畫面選擇上更提供多種視角組合，滿足客戶駕駛習慣；先進駕駛輔助的行車記錄器內嵌車用車道辨識、前方車輛辨識功能，當行駛高速公路或快速道路時，可適時提醒行車安全距離以及偏移車道警示。內建的G-Sensor與Wi-Fi功能，在車輛遭受碰撞或緊急煞車等狀況時系統會自動鎖檔並確保資料完整，方便以Wi-Fi傳輸至手機或雲端，保存事件證據，確保行車安全。

凱鈺科技致力各式LED車燈驅動方案，現場將帶來汽車頭燈、霧燈、日行燈等高功率驅動IC，透過獨特的電流檢測方法可將輸出電流變化傳送到輔助端，無需採用光耦器，即達到精準的電流控制。

受電動車風潮盛行，昇陽國際半導體推出的高電容量、長壽命，適合快速充放電的鋰動力電池芯，現場將以Yuasa Like T3車作為展示，吸睛之餘也呈現產品技術的實際應用。

誠摯歡迎國內外專業人買主及媒體朋友於5月30日至6月3日蒞臨南港展覽館4F『工業局SIPO 智慧生活館』參觀，共同見證智慧生活大未來！

(中時電子報)