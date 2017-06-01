MLB》馬林魚競標 布希分手吉特

「永遠洋基隊長」吉特，尋求成為馬林魚的新老闆。(美聯社資料照)

美國媒體最新報導，馬林魚出售案，原先是同一個競標團隊的洋基前隊長吉特(Derek Jeter)和佛州前州長傑布布希(Jeb Bush)，兩人已經拆夥，傑布布希決定退出競標。

根據《CBS運動網》報導，引用不具名消息來源，指出兩人權力鬥爭下，傑布布希決定退出競標團隊，「最初分工是吉特負責棒球事務，傑布布希則是商業，但後來吉特想要更多的權力。」

(中時電子報)