受刑人外出工作今上路 支持與反對網友激辯

法務部為了讓即將假釋的受刑人，能早日回歸社會、適應職場生活，規畫讓將於1年內假釋或期滿出監之受刑人，讓他們白天外出工作，晚上回監執行。圖為法務部長邱太三。(資料照)

法務部為了讓即將假釋的受刑人，能早日回歸社會、適應職場生活，規畫讓將於1年內假釋或期滿出監之受刑人白天外出工作，月領21009元以上，晚上回監，提早適應社會生活，自6月1日起先開放第一批19名受刑人。此事在PTT八卦版引發網友爭辯，支持一方認為有些人被關很冤枉，且找不到工作出獄又會作案。反對者認為犯罪人權無限大，包吃包住還領薪水勝過22K青年，國家照顧犯罪者程度大於照顧年輕人。

法務部指出，矯正署為協助即將出監受刑人銜接就業，自6月1日起先審核開放第1梯次19名受刑人白天外出工作，工作項目包含鋼鐵塑形加工、機台操作、老人長照服務、印刷品檢包裝、食品包裝、汽車美容及清潔工作等，每日工作8小時，工作收入為每人每月在2萬1009元以上，並在合作廠商協助下加入勞工保險，保障其工作權益。

此事在PTT八卦版引發眾多網友爭辯，支持者與反對者都有。支持一方認為「挺好的啊，白天工作還有錢拿，不然在裡面當米蟲」、「規劃得宜的話是件好事」、「可以補償被害家屬蠻好的啊!實質有贖罪」、「除了給自己納保外，相當於免費工了，本來沒錢的還可以因此賠償給受害人。」、「只是應該規定收入至少30%繳交國庫，減少國家的負擔。」

有支持網友回文認為「很多受刑人如果不這樣做，出來之後身無分文，連住的地方都沒有，也沒錢沒家人，只好再去偷去搶，馬上又進去了。」、「以前看過一篇文，有資深的警官還是檢查官說，關在監獄裡的受刑人高達幾成是不應該被關的(忘了幾成，有人記得嗎?我只確定至少五成以上)真該關的重刑犯好像不到一成，還是幾成(真的忘了)，所以我覺得應該要給他們機會。」

反對一方的網友則認為「免費宿舍的概念」、「納稅養垃圾，偉哉!鬼島」、「【新聞】受刑人適應社會 騷擾民女」、「包吃包住，真不錯」、「這國家照顧犯罪者的程度永大於照顧年輕人」、「白天出來性侵，晚上再回監獄休息」、「包吃包住其實都比台北賤民活的好」、「以後更多人想性侵」、「有些人月薪都不到2萬，這些人有資格領2萬多？還包吃包住」。

「以後找不到工作的可以考慮犯罪，一條龍供飯供工作」、「台灣果然是對受刑人最友善的國家：） 好棒喔」、「 比22K好耶，還免費住宿」、「21k屌勝南部黑工」、「為了錢想簽下去的人，可以考慮這個了」、「關出來之後，發現自己找的都不遵守勞基法」、「扁維拉就業計畫」、「出獄後發現每日工時超過8小時，薪資低於20k還吃住自付」。

(中時電子報)