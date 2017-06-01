鳳娘揮別駐唱3年低潮 日拚120下仰臥起坐備戰紅毯

鳳娘近來努力節食，誓言要美美走紅毯。(華特提供)

鳳娘相隔8年再度入圍台語歌后。(華特提供)

鳳娘相隔8年，本屆以《風聲》專輯2度叩關台語歌后，她感恩華特音樂給予機會，讓她能夠再唱歌給大家聽，「出道8年，很幸運陸續有唱片作品，讓我繼續堅持在音樂這條路上，走出自己風格的音樂定位，我喜歡唱歌給大家聽、除了是份工作、也是我對音樂的熱忱。」

對於封后她保守看待，「從第一次入圍到這次，隔了8年，對我來說就是最大的肯定，希望保持自己的最佳狀態，參與這個音樂盛會，很榮幸跟多位實力派女歌手們一同入圍」；她笑稱從入圍那天就開始控制飲食：一天只吃一餐、大量喝水，晚上8點後不再進食，更規定自己每天做120個仰臥起坐，誓言典禮當天要「水水的」步上紅毯。

她曾是知名製作人張富的子弟兵，10歲參加三立《新人歌唱排行榜》、11歲與乾媽陳盈潔合唱〈母子兩姐妹〉初試啼聲， 2009年以首張專輯《乎你打敗》出道，並入圍第20屆台語歌后、2012年以「昊晴」加入女團「Super 7」，2013年逐漸淡出歌壇。

這3年低潮期她在餐廳駐唱持續「練功」，30歲的她去年以《風聲》再戰歌壇，彷彿回到菜鳥時期，她說：「錄音時，從耳機聽到自己聲音覺得有點陌生，感覺好像耳朵壞了，怎麼聽聲音都不對，一直錄到第三天才開始適應自己的聲音。」

專輯中〈思念的人〉讓她錄製最久，多年前她就為這首歌唱過Demo，但當時她沒有唱片合約，只能一直默默惦記在心中，去年得知有發片機會，她立刻拜託老師把歌賣給她，錄音那時正逢失戀期，她邊唱邊回憶過往甜蜜點滴，在錄音室情緒徹底潰堤落淚。

(中時)