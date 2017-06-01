盧廣仲、嚴正嵐哥兒們大飆髒話演戲好過癮
嚴正嵐在台視植劇場《花甲男孩轉大人》劇中詮釋中性的角色，為了這個角色的演繹，她刻意把頭髮剪很短，且幾乎素顏的裝扮，讓人完全認不出她來。上周五（5/26）首播平均收視就衝出1.22的好成績。男主角盧廣仲開心表示，收視破2就請導演吃豪華早餐。
《花》劇是盧廣仲的電視處女作，他飾演「花甲」一角與劇中大學哥兒們的嚴正嵐有許多對手戲的橋段，嚴正嵐為了拍這部戲，刻意把頭髮剪得很短，且造型還很中性，第一集播出時觀眾幾乎認不出她是誰，對此嚴正嵐表示：「一開始知道要飾演阿瑋，壓力非常大，因為我本身的個性蠻『娘』的，瞿導說是要給我一個挑戰，所以打造了原著中並沒有出現的阿瑋這個角色，希望我有所突破。」
她表示，為了演好劇中「阿瑋」這個角色，特別要感謝哥哥，「那陣子除了開始束胸、將髒話融入於生活，還到哥哥房間拿他的衣服、包包打扮，用阿瑋的樣子出門，學著深入他的內心。」
(時報周刊)
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