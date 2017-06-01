大溪笠復威斯汀度假酒店周年 射3箭搶客

桃園市大溪笠復威斯汀度假酒店歡慶開幕1周年，除今 (1)日起端出「5房包婚宴」吸客，平日也強打「夏日樂活」、「閨蜜」、「高球菁英」住房優惠，所射「3箭」介於原價3折至43折。

大溪笠復威斯汀度假酒店是萬豪國際集團 (Marriott International)全台首間直接管理的國際級度假酒店，大溪威斯汀總經理陳孝慈說：「對我而言，酒店每一個周年都代表重新出發、責任和蛻變等挑戰意義。」

放眼未來，陳孝慈強調將帶領團隊創造更多第一，包括領先業界推出的「以房包婚宴」度假婚禮，僅約原價3折，源自國外海島婚禮的概念；館內正緊鑼密鼓在戶外規劃全台第一座迷你兒童高爾夫練習場、迷你兒童賽車場等休閒設施，為家長們省去規劃孩童行程的辛勞。

值開幕滿周年、暑假將屆，大溪笠復威斯汀也自今日至9月30日推出夏日樂活假期 (Summer Fun)，僅約原價的3折；全台獨創「粉紅閨蜜派對」住房專案自15日登場，約原價的35折；至年底「高球菁英」專案，僅約43折。

(工商)