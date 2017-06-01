高雄》高市三民一警員鄭韋綸 獲全國績優警
高雄市三民一分局十全路派出所警員鄭韋綸，落實執行警察勤務區家戶訪查工作，推行社區警政工作，強化警勤區不遺餘力，經常訪視轄區獨居老人。經三民一分局推選參加全國績優警勤區選拔，獲選今年全國績優警勤區員警。
帥哥員警鄭韋綸說，獲獎是一種肯定，也是責任的加重，服務里民是份內工作，日後仍會秉持認真為民服務的精神，繼續將家戶訪查工作做到最好。
鄭韋綸從2013年10月接任達明里的警勤區，落實家戶訪查工作，對勤區內的居民及大大小小的事都相當瞭解，能藉由家戶訪查的工作發覺治安問題或死角，並設法解決或反映。
例如去年12月發現1名自閉症孩子章姓孩童，在轄區九乘九文具行前徘徊，他將章童帶回派出所，提供餐食並連絡男童的父親將孩子接回。
去年11月，他在三民區十全路段發現迷路的梁姓老翁，不知如何搭車返家，因天色已晚，鄭韋倫協助載老翁返回鳳山住家，讓梁翁十分感激；其他還有關懷及協助轄內弱勢民眾等種種優良事蹟，深獲里長及里民的肯定。
(中時)
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