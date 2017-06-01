如果有天不能演戲...蔣欣：我可能會自殺
大陸女星蔣欣從《甄嬛傳》中狠辣的華妃，到《歡樂頌2》中善良虛華的樊勝美，每個角色在她的演繹下，都有其獨特魅力，演技備受好評，近日她接受專訪時透露，如果有天不能演戲了，她可能會自殺，把演戲看成和自己生命一樣重要。
蔣欣接受陸媒專訪，透露年輕時會介意自己不是科班出身，所以會多嘗試不同作品來證明自己，但現在她反而是享受過程，因為她熱愛表演，所以如果有一天，她被告知不能再演戲了，「我不知道我會選擇什麼，我會不會選擇自殺？這真的會有可能，因為太愛了」。
她也坦言做為一個演員，得到觀眾的認可是最大的反饋，只要自己今年比去年好，就是贏了，不需要跟別人比，她現在最大的追求是，「演到老，演到站不住了。」把演戲看成和自己生命一樣重要。
(中時電子報)
關鍵字：蔣欣
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