MLB》3分彈重傷害 田中將大狂失7分

田中將大(前)迎戰金鶯，先發5.1局，挨3分彈，狂失7分。(美聯社)

(10:40更新 補充田中將大失分內容)洋基日籍強投田中將大，今先發面對金鶯，用103球投5.2局，被敲9安，包括亞當瓊斯(Adam Jones)3分炮，狂失7分，另有4三振、2保送。金鶯重炮C.戴維斯(Chris Davis)7局補上2分彈，7局結束，金鶯9比3領先，田中將大是敗投候選人。

田中將大上戰7.1局失1分，狂飆13K，今天果然繼續搭配捕手羅麥(Austin Romine)，但田中狀況明顯不佳。3局下，田中被瓊斯逮中失投滑球，敲1打點二壘打；兩出局後，右外野手賈吉(Aaron Judge)判斷錯誤，該接殺的平飛球形成2打點二壘打；C.戴維斯(Chris Davis)再補1打點安打。3局打完，金鶯取得4比0領先。

(中時電子報)