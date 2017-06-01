走出重慶政治風暴 吳政隆升任江蘇代省長

原南京市委書記吳政隆，於昨日升任為江蘇省代理省長。（圖/大陸網站）

據大陸網易新聞報導，原南京市委書記吳政隆於昨日獲省人大任命，接替自請辭職的前省長石泰峰遺缺，升任為代理省長。這位擁有工程師身份的新代理省長，走過當時震撼大陸政壇的薄熙來重慶風暴、在山西又遭遇大批官員落馬，卻能挺過並持續在官場持續上升，並在近3年來三級跳，在近年大力打擊官場的風氣並不常見。

現年53歲的吳政隆，江蘇南京人，擁有工學學士和工程師資格，1984年從兵器工業部民品辦公室幹部開始，一路爬升為機械工業部辦公廳正處級秘書、國家發展計畫委員會辦公廳正處級秘書、重慶市政府辦公廳副主任等職，進入重慶官場長達15年，從地方的萬州區長做到市委秘書長，並在薄熙來等人倒台後調任山西，出任太原市委書記2年。去年調回家鄉，成為江蘇省委副書記兼南京市委書記。

新任北京市長由原環保部長陳吉寧空降接任。（圖/中國青年報）

除了吳政隆升任外，前日北京兩大職務變動也令外界感到驚訝，原市長蔡奇取代郭金龍的位置，升任北京市委書記；而出缺的市長遺缺，卻由中央空降、原環保部長陳吉寧接任，不僅讓外界和媒體摸不著頭緒，更讓大家好奇，此次任命是否與整治霧霾有關，屬於任務型的任命。

(中時電子報)