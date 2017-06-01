日本發射GPS引導衛星 定位精準度全球最高
日本三菱重工業公司和日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），於1日上午在鹿兒島縣的種子島太空中心，成功將日本版GPS(全球定位系統)衛星「引導」(Michibiki)2號機發射升空，可將定位精準度提高到全球最高水準。
日媒報導，搭載「引導」衛星的H2A火箭34號機1日上午9時17分自種子島太空中心發射升空，大約在29分後的9時46分，於高度275公里附近順利脫離火箭，進入預定的軌道。
引導衛星是飛行在日本上空軌道的「準天頂衛星」，與美國的GPS一樣，是利用智慧型手機、汽車導航等行動定位機器取得定位資訊的衛星，引導衛星1天約在日本附近上空軌道飛行約8小時。
美國的GPS衛星誤差約10公尺，GPS衛星若與導航衛星組合運用，誤差在6公分以內，精確度達全球最高水準，將可大幅提高導航系統的性能。
日本政府於2010年9月發射了引導衛星1號機，這次發射2號機之後，今年還將發射3、4號機，總共將有4枚引導衛星，並預定經常保持1枚以上的引導衛星在日本附近上空軌道飛行，預定明年春天將實際運用。
日本產業界期待利用引導衛星開發改變社會和生活的新技術，例如農業機械、建設機械的自動運轉、無人機的自動送貨、行人用的導航系統等。
(中時)
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