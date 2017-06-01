太空科技富豪深信 外星人存在地球上

畢格羅宇航的充氣式太空居住艙。(美聯社)

畢格羅宇航創始人羅伯‧畢格羅。(美聯社)

製作充氣式太空人居住艙的畢格羅宇航(Bigelow Aerospace)公司的創始人羅伯‧畢格羅(Robert Bigelow) 在接受電視台專訪時，說他深信外星生物一定存在，而且可能已經住在地球上、融入人類社會中。

畢格羅在接受哥倫比亞廣播公司的節目《60分鐘》(60 Minutes)的訪問時，被問到是否相信外星人存在，他說他對外星人存在這點深信不疑。主持人還問他不明飛行物(Unidentified Flying Object, UFO)是否已曾造訪地球時，畢格羅說他「絕對相信」人類已經和外星人有過接觸。

他也認為現在也有外星生物存在在地球上，主持人問他能否想像人類在太空旅行時遇到其他有智慧的生物時，畢格羅回答：「不用跑到其他地方去就碰得到，這些生物就躲在你我眼前。」

他說他在這個議題上花了百萬美元，可能是在美國領土上在這點花最多錢的個人，但他不願具體形容他的公司在搜尋外星人資訊上有何進展。畢格羅說他不管別人質疑他是否瘋了，因為這不會改變他看到的事實。

畢格羅雖然沒有科學或是科技的背景，而是透過出租公寓累積他的財富，但他對外星生物很早就有興趣，因為他的父母就看過UFO。

他的公司再2013年獲得美國太空總署1,780萬美元的合約，將該公司充氣式太空居住艙送到國際太空站。去年太空探索公司SpaceX就達成了這個任務，這是這類居住艙首次在太空進行試驗，目前這個艙已成功充氣起來，並且仍舊連結在太空站上。

畢格羅的公司目前也在進行一個叫做「Olympus」的計畫，將發展出一個獨立外太空居住體，裡面包含有所有人類維生所需的物品。

(中時電子報)