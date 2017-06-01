P-3C吊掛機淪整人玩具 女下士遭吊掛噴刮鬍泡
負責維修P-3C反潛機的空軍屏東439聯隊第6修補大隊，傳出成員以慶生之名惡整蔡姓女下士，將她掛在P-3C發動機的吊掛機上長達20分鐘，並朝臉部噴灑刮鬍膏。調查過後僅輕懲涉案人員，挨批「官官相護」。
據《蘋果日報》報導，3月2日下午，439聯隊第6修補大隊發動機修護分隊剛上完莒光課，吳姓少校以訓練課程名義要求集合，並要求執行高空作業防護衣著裝練習，輪到蔡姓女下士時，分隊總班長廖文偉及士官長張峰豪暗示從後方強行用吊掛機將蔡女吊起，蔡女不斷哭喊求助仍無人理會。蔡女隨後被張姓士官長持刮鬍泡噴灑上半身及臉部，過程長達20分鐘，也被拍下照片。
據報導指出，爆料者說吳姓分隊長在旁坐視下屬胡搞，根本已經不適任現職，且P-3C的吊掛機是專門吊掛發動機還有螺旋槳，要使用得須經由上級核准，今卻慘淪為「整人玩具」。
對此，空軍439聯隊政戰主任林青輝回應表示，這起戲謔行為已違反「國軍內部管理」及「國軍資通安全」等相關法令規定。針對部分官兵未能遵守營區紀律與「營內智慧型手機管理規定」，單位已分別核予3員記過一次至申誡一次的行政懲處。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。