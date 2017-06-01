P-3C吊掛機淪整人玩具 女下士遭吊掛噴刮鬍泡

P-3C首架飛抵屏東空軍機場畫面。（取自軍聞社）

負責維修P-3C反潛機的空軍屏東439聯隊第6修補大隊，傳出成員以慶生之名惡整蔡姓女下士，將她掛在P-3C發動機的吊掛機上長達20分鐘，並朝臉部噴灑刮鬍膏。調查過後僅輕懲涉案人員，挨批「官官相護」。

據《蘋果日報》報導，3月2日下午，439聯隊第6修補大隊發動機修護分隊剛上完莒光課，吳姓少校以訓練課程名義要求集合，並要求執行高空作業防護衣著裝練習，輪到蔡姓女下士時，分隊總班長廖文偉及士官長張峰豪暗示從後方強行用吊掛機將蔡女吊起，蔡女不斷哭喊求助仍無人理會。蔡女隨後被張姓士官長持刮鬍泡噴灑上半身及臉部，過程長達20分鐘，也被拍下照片。

據報導指出，爆料者說吳姓分隊長在旁坐視下屬胡搞，根本已經不適任現職，且P-3C的吊掛機是專門吊掛發動機還有螺旋槳，要使用得須經由上級核准，今卻慘淪為「整人玩具」。

對此，空軍439聯隊政戰主任林青輝回應表示，這起戲謔行為已違反「國軍內部管理」及「國軍資通安全」等相關法令規定。針對部分官兵未能遵守營區紀律與「營內智慧型手機管理規定」，單位已分別核予3員記過一次至申誡一次的行政懲處。

(中時電子報)