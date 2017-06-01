NBA》柯瑞不想再有去年感覺 KD證明自己

柯瑞1日正式宣告全力進攻，不想再次體會去年的失落感。(美聯社)

隨著總冠軍賽即將開打，勇士明星後衛柯瑞1日正式宣告，「我不想再體會去年那種感覺了(被騎士淘汰)，我將帶著這種想法，每場比賽在我能力範圍內全力進攻！」生涯第2次闖進總冠軍賽的杜蘭特則是只想證明自己。

去年總冠軍賽期間，柯瑞表現明顯受到膝蓋與腳踝傷勢影響，場均22.6分，三分命中率4成，皆低於他在例行賽的數據，如今隨著勇士連3輪橫掃對手，獲取充分休息時間的柯瑞強調自己百分百健康，狀態也比去年好太多了。

「跟去年總冠軍賽時不同，現在我沒任何病痛，」柯瑞1日表示，「儘管手肘有點腫脹，但已經不痛了，加上我戴了護肘，可以控制腫脹程度，這一點也不會影響我的投籃，所以在今年總冠軍賽期間，我仍會戴護肘上場。」

這是勇士連續第3年跟騎士在總冠軍賽會師，柯瑞用「終極PK」形容今年對決，「過程必定相當激烈，我想大家可以好好期待。」

杜蘭特上次闖進總冠軍賽是在2012年，當時遭到詹姆斯領軍的熱火淘汰出局，如今再次有機會爭冠，對手又是詹皇領軍球隊，杜蘭特當然更想證明自己能力，也要漂漂亮亮拿下生涯首次冠軍榮耀。

「我還在努力學習當中，希望今年總冠軍賽自己表現可以更好一點，過去的事情就讓它過去，對我來說，最重要的是在這個系列戰中證明自己。」杜蘭特說。

(中時電子報)