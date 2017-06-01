偷兒隨機闖空門 偷到「三金歌王」殷正洋家

有「三金歌王」之稱的56歲藝人殷正洋，上月13日下午返回新北市住處時見門窗遭破壞、屋內一片混亂，檢查財物後發現短少近4萬元現金，趕緊報警，警方獲報後於隔天凌晨0時循線逮獲22歲余姓犯嫌，訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，余嫌在殷正洋住處附近工地打零工，他坦言因缺錢花用而起貪念，隨機尋找下手目標並破壞門窗潛入，竊取屋內近4萬元台幣，也不曉得偷到的是藝人殷正洋的住家。

(中時)