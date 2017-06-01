玩真的！宜縣府強制拆除礁溪違規農舍
宜蘭縣礁溪鄉一棟嚴重違規大農舍，因屋主申請自拆期限昨天到期，卻始終不見有所動作，宜蘭縣政府今天上午派出機具人員，確認屋內沒有人後，大鋼牙、破碎機兩台機具立即動手，將違規農舍逐一拆除。
位於宜蘭縣礁溪鄉的這棟嚴重違規大農舍，縣府原排定5月15日強制拆除，但屋主向縣府協調申請自拆，縣府同意讓屋主在昨天（5月31日）自行拆除完畢，並要求屋主簽立切結書，時間一到就由縣府強制拆除，不得有異議。
直到昨天，這棟違規農舍依舊完好如初，今天上午9點不到，縣府農業處、建設處等人員，會同員警前往農舍，執行強制拆除工作。經過農業處長陳德星說明要強制拆除這棟違規農舍的理由及原因，並確認屋內空無一人後，建設處長林國民一聲令下，兩台拆除機具立即動作，拆除過程中，屋主始終沒有現身。
林國民表示，預計花三天的時間可以全部夷平，包括善後處理問題，最慢一個星期可以全部處理完畢，縣府也將會向屋主索取強制拆除費用；至於另外兩棟縣府排定強制拆除的違規農舍，雖然也都已申請自拆，但至今沒有動作，期限一到，縣府也會進場強制拆除。
(中時)
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