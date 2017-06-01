為同志發聲、長期關注性別議題！「女書店」門市7月結束營業

「女書店」臉書大頭貼照，以「彩虹」彰顯出其為同志發聲。（圖取自「女書店」臉書）

台灣去（2016年）選出首位女總統、正當台灣邁向「同婚合法化」的同時！1994在台北成立，號稱是華文世界第一家女性主義書店「女書店」今（1日）在其臉書宣布，因不堪外界環境改變，連年虧損，將在要在7月1日吹熄燈號，此消息公布後，讓許多網友、愛書人不捨！

1994在台北成立，號稱是華文世界第一家女性主義書店「女書店」。（本報系資料照）

網路書店崛起、閱讀習慣從平面改向數位化，近些年來，台灣出版業面臨極大考驗。重慶南路老字號出店一家接著一家倒，2016年台灣書市不論書籍銷售額、新書量、書店量、出版單位，都跌破十年新低，且恐持續下探。台灣出版何時才能「重版再來」？獨立書店是否是「救世主」？

正當台灣於2017年5月24日同婚釋憲案結果不久，1994年開設於於在台大附近，長期關注性別議題，首家將同志書籍設專櫃的的「女書店」今日在其臉書宣布，將在7月結束營業。

「或許有一天，女書店會變，會消失，但我深信，那一定是有形無形的精神已經充分傳承的時候吧？」──鄭至慧。《好事記》，頁123，女書店在臉書留言中首先中用創始者之一鄭至慧書中話語作為開場白。親愛的女書店朋友們，女書店門市即將與大家告別。

●「女書店」的告別啟事

女書店在臉書中表示，走過二十三個年頭，感謝所有曾經陪伴我們的每一位朋友。您們的支持與愛護，是女書店得以支撐到現在的動力。尤其感謝近日來自各方的關懷與具體支援，備感溫暖。可是，仍不敵長年積累的虧損與艱困經營的現實。雖萬分不捨，我們仍須做出這個困難的決定，女書店在七月一日起結束門市營運。」

女書店是華文世界第一家女性主義書店，長期關注性別議題，在1994年是第一家將同志書籍設專櫃的書店，台灣於2017年5月24日同婚釋憲案結果，宣示社會正漸漸走向開放平等，女書店與性別運動團體共同見證這歷史性的一刻。

欣見近年來在台灣各個角落不斷出現的獨立書店，突破城鄉侷限，不拘規模，經營關注人文哲思、社會、政治……種種議題的特色書店，遍地開花，生命力旺盛，尤其特別的是一種經營在地的人文地景已蔚然成形。

未來女書仍會繼續出版業務，持續地耕耘女性主義花圃，為性別平等出版品盡綿薄之力，期待有一天女書店能以新的姿態與大家再次見面！」

除公布將結束營業消息，女書店也在臉書公布清倉拍賣消息。有許多愛書人、網友都很不捨！在臉書留言「感謝女書店陪伴他們走過人生重要階段」、也有網友表示，「捨不得！換個方式繼續加油，期望有天門市回來！」

●台灣書版的未來？愛閱讀的心不改變

從重慶南路的衰退、女書店即將熄燈，不可至否的是，閱讀習慣改變、網路不敵實體，時代大趨勢改變似乎已成為事實。1998年的電影《電子情書》所描述的情節至今仍在發生，網路書店與實體書店之爭仍在上演中。

然我們心中總有家書店，那裡放著許許多多好書，慰藉了我們。對於閱讀，或許形式會改變、然我們愛書的心，是不會變的！那是一段年少、一段歲月、書中的文字、故事滋養我們、啟迪我們的未來與生命。

(中時電子報)