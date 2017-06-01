劉毅齋祭祀公業2.3億售地款疑被暗槓 副主委交保
新北市新店區劉毅齋祭祀公業副主委劉新強，遭檢舉勾結寶路建設，以虛假交易等手法，將景美段6筆土地出售2.8億，其中8000萬疑流入劉新強相關帳戶，涉及背信等罪；台北地檢署訊後，今諭令副主委劉新強以1000萬交保，另主委劉建輝50萬、管理人劉新民40萬、寶路建設大股東郭兆祥200萬交保。
調查局指出，2011年間，寶路建設透過大股東郭兆祥妻子陳素芳為人頭，以2.8億向劉毅齋祭祀公業購買北市景美段6筆土地，寶路建設付5000萬頭期款後，劉毅齋祭祀公業管理人卻聲稱無法取得全部劉家後代證明文件，無法辦理土地過戶，寶路建設拒付2.3億萬元尾款，並提出民事訴訟。
寶路建設勝訴後，持判決書辦理過戶，同時開立尾款2.3億萬支票給劉毅齋祭祀公業，調查局懷疑，其中8000萬疑流入劉新強相關帳戶，其餘1.5億流向正調查中。
台北地檢署昨天指揮新北市調查處搜索寶路建設共11處地點，約談劉新強等10人漏夜偵訊。
調查局說，交保200萬的郭兆祥，曾因擔任寶興開發監察人，涉及新北市前副市長許志堅貪汙案遭檢調約談。
(中時)
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