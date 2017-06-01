星際迷注意！尤達和黑武士熱氣球現石門水庫

第二屆石門水庫熱氣球嘉年華吹起星際風，首度從海外引進高達26公尺的超大型「尤達大師」與「黑武士」造型熱氣球來台，今搶先預告宣傳。(蔡依珍攝)

第二屆石門水庫熱氣球嘉年華吹起星際風，首度從海外引進高達26公尺的超大型「尤達大師」與「黑武士」造型熱氣球來台，今搶先預告宣傳。(蔡依珍攝)

觀旅局今搶先將熱氣球帶進城市中，在藝文展演中心立球，讓城市裡也能看見彩色又夢幻的巨大熱氣球。(蔡依珍攝)

第二屆石門水庫熱氣球嘉年華吹起星際風。(蔡依珍攝)

星際迷照過來！第二屆石門水庫熱氣球嘉年華吹起星際風，不但首度從海外引進高達26公尺的超大型「尤達大師」與「黑武士」造型熱氣球，6月17日起一連9天讓民眾大飽眼福，開幕式當天還將舉辦星際大戰角色扮演活動，廣邀箇中好手來搶造型球風采，不只參加的coser可獲得禮物，民眾拍下星戰主題相片也能抽市價9000元的熱氣球自由飛雙人票券。

桃園市長鄭文燦特別巧扮絕地武士，為今年的「2017桃園石門水庫熱氣球嘉年華」造勢。他說，去年首度在北台灣舉辦熱氣球嘉年華，2個周末、短短4天就吸引18萬人前來，800個熱氣球繫留體驗升空活動，更吸引逾2萬人報名，場場秒殺；今年加碼天天舉辦，6月17日至6月25日一連9天，清晨和傍晚都開放100人繫留體驗，總計1800個名額要讓大家「搭好、搭滿」。

除了3顆繫留體驗熱氣球，今年也特別從海外引進2顆星際大戰的造型球，2顆球體積龐大，尤達大師高19公尺、寬28公尺，黑武士高26公尺、寬21公尺，巨大的星際熱氣球冉冉升空，在石門水庫南苑廣場既吸睛又震撼，民眾可親臨現場感受獨特魅力。每天晚上登場的熱氣球夜間光雕噴火秀，也從去年5顆增加為6顆，絢爛火光搭配雷射光束和音樂照亮黑夜，滿足視覺與聽覺饗宴。

今年嘉年華也舉辦多元系列活動，6月17日開幕式當天以「星際日」揭開序幕，廣發英雄帖邀請coser裝扮成星際大戰角色，未演先轟動，網路已有星際迷躍躍欲試，開設臉書粉絲團熱議。觀旅局也加碼舉辦攝影抽獎活動，只要在活動現場拍攝有關星際的主題，不論是球、造型或道具，上傳「愛ㄑ桃」臉書粉絲團，就有機會獲得熱氣球自由飛雙人票券。

其他尚有走進熱氣球球體內的「walk in探索之旅」、熱氣球冷知識的「熱氣球博物館」，以及活動期間每個周末登場的「草地悠波球」、「泡泡足球挑戰」，只要憑在地活魚店家、水庫遊艇及活動現場攤區消費500元以上收據，就能免費體驗360度失重翻轉或人體碰碰車的樂趣，還有氣墊區和草地跑跳碰大地遊戲，適合親子同樂。

今年更加碼舉辦熱氣球嘉年華攝影大賽，只要在石門水庫拍攝熱氣球照片，就有機會獲得長榮航空美洲不限航點雙人經濟艙來回機票。為活動造勢，也在愛ㄑ桃臉書粉絲團搶先舉辦「Catch長榮熱氣球」活動，只要擷取畫面留言，就能抽長榮航空香港或亞洲不限航點雙人經濟艙來回機票各1組。

觀旅局提醒，熱氣球升空體驗是清晨（上午5點30分）和黃昏（下午16點30分）期間限定，採預約報名制，6月12日上午10點30分起，開放6/17至6/20四天上、下午場預約報名；6月19日上午10點30分起，開放6/21至6/25五天上、下午場預約報名；每梯次限額100名、每人收費500元，憑市民卡或桃園市民另享8折優惠，歡迎大家上活動官網查詢。

(中時)

桃園市長鄭文燦特別巧扮絕地武士，為今年的「2017桃園石門水庫熱氣球嘉年華」造勢。(蔡依珍攝)