海底撈進駐板橋大遠百「鼎運撈」合體年撈7億元
新北市首家四川「海底撈」，31日在板橋大遠百試營運、6月3日正式開幕，占地約200坪、近300席，裝潢和設備斥資近8000萬元，營業時間從早上11時至凌晨3時，出入採B梯獨立電梯移動，可以到1樓出口或地下室停車場取車，打破遠百體系先例，也成百貨創舉，一年目標業績至少2.4億元。
板橋大遠百近來開設多家餐廳，包括日式丸龜製麵、勝勢豬排，法國可頌Gontran Cherrier、日式拉麵山頭火、四川海底撈等，在異國餐飲外補足日式類別和消夜需求，整體餐飲占比從25％提高到28％。以現有餐廳來看，鼎泰豐1年業績2.5億元、添好運1年1.8億元，若再加上海底撈2.4億元，「鼎運撈」合體可年撈約7億元，為數可觀，顯見餐飲在百貨日益重要。
海底撈在大陸51個城市、新加坡、美國洛杉磯、韓國首爾和日本東京都設點，目前全球超過270店，每店坪數至少200坪，台灣首店2015年9月進駐ATT 4 FUN，占地306坪，平均每月營業額2900萬元，1年約3.5億元；2號店在板橋大遠百後，預計8月在新竹大遠百開200坪店、9月在台中大遠百開320坪店，遠百一口氣搶下3店。海底撈預計2018年在台展10店，4至5年在台展30店。
由於海底撈並未限定用餐時間，為不讓消費者枯等，門口有茶點、甜點和哈根達斯冰淇淋等供享用，免費提供美甲服務、相片沖印和兒童遊戲區等，場邊還有專人拉麵和變臉表演，增加用餐樂趣。並提供iPad點餐，餐點項目和價錢一目了然；地板墊高33公分且採用專利海排風淨味火鍋爐，當鍋一燒開煙就抽到地下，用完餐後身上幾乎沒有火鍋味。
(中時)
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