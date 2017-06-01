關說妻子回任法官？邱太三批三立內容不實
法務部長邱太三，不滿資深媒體人黃越宏日前在三立電視台「新台灣加油」節目上，爆料他涉關說妻子宋富美回任法官，爽領千萬退休金，認為內容不實，將在今天上午11時召開「反擊新台灣加油」記者會。
這是邱太三上任後，繼今年3月大法官同婚釋憲辯論後，因提出考妣論，批評聯合報社論「顛倒是非」後，第二次針對媒體不實報導及評論，召開記者會反擊。
新台灣加油節目是在5月30日，邀黃越宏上節目，爆料邱太三2011年時，利用民進黨黨團及派系力量，強勢關說司法院，助妻子宋富美回任法官，五年後爽領千萬退休金，引發邱太三不滿，決定今早開記者會回擊。
(中時)
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