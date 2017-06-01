NBA》挑釁意味濃厚 格林：詹皇別想拿這枚冠軍戒
堪稱今年總冠軍賽最受矚目對決之一的卓雷蒙格林遭遇「小皇帝」詹姆斯，隨著格林再次公開嗆聲，雙方煙硝味更濃，因為格林1日放話，「詹姆斯可以拿到史上最偉大球員這個頭銜，但他拿不到今年冠軍戒，這是我們的目標！」
格林1日的嗆聲不僅於此，「我們的目標絕對不是讓每個人說出，詹姆斯並非史上最偉大的球員，他可以繼續獲取更多榮耀，但是說到最後，這一切都是相當主觀的。」從他的話中，似乎也可感受到他對詹姆斯如今地位的不認同。
儘管外界給予格林的評價，大多數都是防守很髒或小動作很多的負面結論，可是他在今年總冠軍賽的重要地位，一點也不輸給其他勇士隊友，畢竟他必須守到詹姆斯，兩人在場上會擦出怎樣的火花或衝突，也讓不少球迷相當期待。
格林最後強調，詹姆斯確實擁有1個令人驚訝的職業生涯，且繼續在做那些創造紀錄的事情，可是格林一點也不在乎別人是否稱呼詹姆斯為史上最偉大的球員，「我真正在乎的是人們不能說詹姆斯是2017年總冠軍得主！」
(中時電子報)
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