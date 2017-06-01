「當時、當季、當令」新北綠竹筍清涼上市！
炎炎夏日，就要來點「清涼」、「開胃」的！每年端午節是新北健康三寶-綠竹筍開始盛產的季節，綠竹筍清脆的口感總是炎炎夏日必定品嚐的消暑聖品，6月份即將進入盛產期，新北市政府邀請大家作夥來新北各產區遊玩，並品嚐「當地、當季、當令」最優質的綠竹筍！
農業局表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，主要產季為6-9月，種植面積約1,670公頃、年產量6,700公噸，每年產值可達9億。主要產區為五股、三峽及八里，其他產區包括新店、深坑、平溪、林口、泰山。
新北綠竹筍的品質深受各界肯定，尤其觀音山擁有百年以上栽培歷史，沉積的火山灰與豐富礦物質，加上雨量適中，獨特地理特性孕育出甘甜及風味特佳的綠竹筍，也讓新北市綠竹筍在北區七縣市的評鑑比賽總是名列前茅、獲獎無數。而新北市境內已有24個綠竹筍產銷班、560筍農取得吉園圃、產銷履歷、乃至有機驗證，選擇新北綠竹筍絕對安全有保障！
農業局表示，綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」特性，符合現代人強調健康養生的飲食觀念。而鮮食是綠竹筍最美味的吃法，水份最多、纖維最少，可以完全感受到新北綠竹筍像梨子般的甘甜及香氣！若無法立即食用，採收後以｢預冷｣方式，可以延長鮮食的口感，最適合作冰鎮涼筍，絕對是炎炎夏日消暑解熱的秘方。
為行銷新北綠竹筍，農業局將在6月14日辦理「2017新北筍王爭霸戰」，讓新北筍農友更多技術交流切磋的機會；7月份也會有展售會及田間廚房-採筍體驗一日遊，還會跟各產區商圈合作，舉辦來餐廳消費送限量美味綠竹筍料理活動。
想要買好吃新北綠竹筍，八里區及五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心已經開市，三峽五寮商圈大街也在正午時間有綠竹筍交易市集，而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、最優質的綠竹筍，民眾如果想要選購，可洽詢各產區農會。
(中時電子報)
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