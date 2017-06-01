吸毒情侶幻想自家遭竊 報警要求地毯式搜索
桃園市中壢區27歲鄭姓男子跟26歲董姓女子吸食毒品後精神恍惚，覺得自家遭到小偷入侵，便趕快報警。警方到場後隨即聞到毒品臭味，2人還要求趕快實施「地毯式搜索」，警方果然起出混合型毒品19.58公克、K他命4.31公克，及大量分裝袋，訊後依毒品危害防制條例案移送法辦。
中壢警方表示，當時接獲鄭男報家中遭竊案，到達鄭男租屋處後鄭男請警方入內捉小偷，還要求儘速「地毯式搜索」，而在場的員警聞到房內臭味異常撲鼻，直接在房間桌上及櫃子上就看到毒品，兩人精神也不穩定。
員警立即應要求實施「地毯式搜索」，果然在房內起獲2級混合型毒品3包（總毛重19.58公克）、3級K他命毒品2包（總毛重4.31公克）、双豹頭牌瞬間封口機1臺、研磨器皿1個、咖啡分裝袋278個、分裝袋400個、電子磅秤1臺、K盤1個、K他命卡片1張、即溶咖啡包2包，由於現場有大量毒品封口工具，及半成品，意圖販賣毒品，訊後依毒品危害防制條例案移請送偵辦。
鄭男辯稱，毒品為許姓朋友所寄放，允諾自己可無償使用，不曾販賣或意圖販賣予他人，但始終交待不清朋友年籍去向，只是自己使用上述物品加工、重製再包裝成毒咖啡包，做為自己施用及無償提供予女朋友施用。由於鄭、董2人尿液經初篩呈毒品安非他命及愷他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例案移請送偵辦。
員警透露，鄭男吸食混合型毒物，吸到幻想家中被竊賊入侵，還要求地毯式搜索，結果反被警查獲，移送回警局經過1樓大廳時，還向警衛大聲喊叫，「你們是警察嗎，你們不是中壢分局？」等語，當場讓員警哭笑不得。
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(中時)
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