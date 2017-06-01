暑假出遊去 學生搭高鐵最多打5折
因應暑期旅遊旺季到來，台灣高鐵宣布自7月1日至8月31日暑假期間，特別推出「學生暑期優惠專案」，適用對象包括12歲（含）以上國內各級學校之在學生，總計每週提供356班次適用5折、7折或85折的優惠車次。
高鐵指出，「學生暑期優惠專案」實施期間的每週一至週四，只要是始發站早上9:00至11:00、及晚上20:00後發車的各車次，均適用5折或7折優惠，歡迎學生族群多加利用，趁暑假與家人好友一同搭高鐵遊台灣。
高鐵提醒，使用學生暑期優惠專案的旅客，乘車時務必攜帶本人有效身分證件（適用12至18歲旅客）或學生證正本（適用19歲(含)以上）旅客以備查驗，以免影響優惠權益。
此外，台灣高鐵為因應旅客人數持續成長，經檢視列車調度及運用狀況，決定自7月1日起，每週增開7班次列車（南下5班、北上2班），以加強服務旅客。本次增班後，總計每週提供974班次列車的旅運服務，6月4日（週日）凌晨零時起，依新時刻表時程開放購票，歡迎旅客多加利用。
台灣高鐵自去年12月5日起，將每週一晨間三班次自台中站發車的北上列車：502、1504及1508車次自由座車廂增加為7節後，實施成效良好。規劃7月起，將上述三班次列車擴大為週一至週五，分別在第1節至第3節，以及第9節至第12節，配置7節自由座車廂。
自6月4日（週日）凌晨零時起，可透過24小時服務之高鐵合作便利商店，網路訂票、「T Express」行動購票及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，購買7月1日（週六）起發車之各車次車票。
(工商)
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