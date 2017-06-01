涉嫌加入IS 前美空軍技師遭重判35年
涉嫌提供物資支援極端組織IS，和妨礙司法的前美國空軍飛機維修技師普格(Tairod Pugh)，周三(31日)遭檢察官求處重刑，判刑35年。
法新社(AFP)報導，皈依成為穆斯林的49歲美空軍退役軍人普格(Tairod Pugh)，去年3月就在紐約被判有罪，他是2015年1月在紐澤西遭到逮捕。檢察官說2015年時，他旅行途經埃及到土耳其時，就曾意圖藉機進入敘利亞，加入IS恐怖組織，但在土耳其伊斯坦堡機場遭到警方拘捕，驅逐出境，遣送回到埃及。
普格是前美國空軍飛機技師，遭解雇前1年半左右，他都住在中東，大部分住埃及，他那時候曾經試圖到敘利亞旅行幾個禮拜，並告訴埃及當局說，他寧願被驅逐出境到中東任何一個國家都好，因為美國人不喜歡穆斯林黑人。
1986-1990年間，普格服役於美國空軍，是一名專業技師，受過飛機發動機引擎、導航和武器系統維修訓練，但是他在1998年改變宗教信仰，皈依穆斯林。接受法庭審判時，證據顯示他曾經透過電腦，下載有關恐怖主義的視頻，以及搜索有關敘利亞的網路資訊。
普格離開埃及前，還曾經寫下一封短信，說「我要用阿拉給我的才能，保衛和建立伊斯蘭國(IS)，最終只會有2種結果，獲得勝利或成為烈士！」
(中時電子報)
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