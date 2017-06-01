男偷車被逮 交保不到2小時竟又偷車

36歲的羅姓男子偷自小客車被警方逮捕送辦，交保不到2小時又偷車再度被逮。(賴佑維翻攝)

36歲的羅姓男子，5月31日深夜在桃園市平鎮區金陵路上竊取1部自小客車，被巡邏的建安派出所員警當場逮捕，而羅男在6月1日早上從地檢署交保後，回到家又偷隔壁的自小貨車被查訪的員警發現，再次被同派出所員警逮捕，羅男交保不到2小時又被抓，警大嘆羅男真是賊性難改！

桃園市平鎮警分局建安派出所長張振福表示，36歲羅姓男子，是警方列管的毒品治安人口及管慣竊，轄區派出所有空就會繞去羅男家中查訪，而在5月31日深夜23時許，派出所巡邏員警在平鎮區金陵路上發現羅男正在路邊竊取自小客車時，當場將他逮捕，並移送桃地檢偵辦。

但羅男於6月1日上午9時許，從地檢署交保返家後，竟又拿著不明鑰匙竊取鄰居的自小貨車，羅男犯罪行為恰好又被查訪的建安派出所員警發現，暗中呼叫制服警力到場後，合力再將羅男逮捕，羅男大驚直呼「為什麼我每次偷車警察都在我旁邊」！

羅男遭警方逮捕後，坦承是因為缺錢購買毒品，才想偷車變賣零件後換取毒品吸食。只是羅男才因偷車剛剛交保2小時，又偷車被逮，承辦員警嘆道「真是賊性難改阿」！警方訊後，將羅姓男子依竊盜罪嫌，再次移送法辦。

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(中時)