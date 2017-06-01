推行新南向 我擴大東協斯里蘭卡簽證待遇

蔡總統上任以來力推新南向政策，外交部表示，為促進我與斯里蘭卡、不丹之觀光及商務往來，6月1日起調整兩國護照持有人簽證待遇。（本報資料照片）

為落實新南向政策，外交部表示，自6月1日起，提升斯里蘭卡籍及不丹籍人士的簽證待遇；另外，也擴大「東南亞國家人民來台先行上網查核系統」適用條件。

外交部指出，4月10日召開跨部會會議，研商第二波新南向政策目標國家簽證放寬措施，會中決議提升我予斯里蘭卡籍及不丹籍人士的簽證待遇。

外交部表示，為促進我與斯里蘭卡、不丹之觀光及商務往來，自6月1日起，調整兩國護照持有人簽證待遇如下：

一、觀光簽證：開放斯里蘭卡籍及不丹籍人士得向我駐外館處申請觀光簽證來台。

二、商務簽證：斯里蘭卡籍及不丹籍人士得逕向我駐外館處申請商務簽證，免除須由在台業者出具擔保手續；另授權我駐外館處，針對須經常前來我國之商務人士，得酌情核發1年多次停留簽證。

三、申請來台公務訪問、參加國際會議或各項交流活動、傳教弘法、探親、船員登船及短期就醫等事由簽證，均依現行規定辦理。暫不開放斯里蘭卡籍及不丹籍人士以來台研習中文為由申請簽證。

另外，就擴大「東南亞國家人民來台先行上網查核系統」適用條件的規定如下：

一、針對印度、印尼、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨與寮國等7國國民，將持有我國過去10年內核發之簽證（不含「勞工」簽證及「其他事由」簽證）或外僑居留證（事由不含「外籍勞工」）且無違常紀錄者納入適用條件。

二、倘上述7國國民曾在台受僱從事藍領工作，或有違常紀錄者，均須向我駐外館處申請來台簽證。

(旺報)