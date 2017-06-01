周杰倫同框昆凌放閃 寵妻POSE閃瞎網友

周杰倫和昆凌婚後生活甜蜜，不時在網路放閃曬恩愛。(圖/劉耕宏微博)

周杰倫與昆凌結婚近2年，兩人除了育有愛女小周周，懷有七月身孕的昆凌也將在七月產下兒子，雖然升格新手爸媽，但兩人仍是愛相隨常在網路PO照放閃，近日周杰倫跟昆凌現身聚會時，一個貼心舉動讓網友直呼甜到爆表。

周杰倫與昆凌現身與劉畊宏夫妻聚餐，當天正好是王婉霏生日，周杰倫更是貼心準備蛋糕和食物，餐畢後兩對夫妻也同框合照，只見周杰倫對鏡頭露出招牌笑容，並將雙手搭在昆凌身上，身體更是微微前傾，相當體恤懷有七個月身孕的愛妻，昆凌似乎感受到周杰倫貼心舉動，也露出甜甜微笑，雖然當天脂粉未施，仍可看出氣色相當好。

見到周杰倫種種紳士般舉動，也讓劉畊宏吃味表示「如果是我生日他是不會為我買蛋糕慶祝的，但是王婉霏生日就好好預備蛋糕,美食....等」，但仍驕傲大讚：「這就是我兄弟」，兄弟情誼可說隨著時間流逝越陳越香。

(中時電子報)