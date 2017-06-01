美國大峽谷雲海縮時美景 網友看到想哭

美國大峽谷國家公園是美國境內最富盛名的旅遊景區之一，去年吸引超過590萬遊客造訪。(圖/shutterstock提供)

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SKYGLOW / Harun Mehmedinović（@skyglowproject）分享的貼文 於 2017 年 3月 月 7 9:51上午 PST 張貼

被喻為世界7大奇景之一的美國大峽谷國家公園，歷經萬年切割而成的河谷地層景色奇特蜿蜒，每年吸引數百萬遊客朝聖，是美國境內最富盛名的旅遊景區之一。而美國一名攝影師就費時2年拍攝大峽谷縮時美景，把世界遺產的壯麗雲海濃縮成2分鐘左右短片，罕見的大自然華麗風景，讓網友看到直呼感動想哭。

SKYGLOW / Harun Mehmedinović（@skyglowproject）分享的貼文 於 2017 年 1月 月 20 11:19上午 PST 張貼

Ramos（@sir_jramos）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 31 7:38下午 PDT 張貼

Ignacio Velasquez 🌈（@ignacio_ahhh）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 31 7:14下午 PDT 張貼

美國大峽谷國家公園成立於1919年，1979年被列入聯合國教科文組織的世界遺產名單，東西走向的峽谷景觀是科羅拉多河經過萬年時間沖蝕切割，河水行經流域峭壁色彩斑斕，最深峽谷達1,500公尺；世界級美景去年吸引超過590萬遊客造訪，也為當地帶來9億美金觀光效益。

除了沿峽谷俯瞰山河景色，美國攝影師麥帝諾維克(Harun Mehmedinovic)也捕捉到大峽谷間罕見的壯觀雲海奇觀，費時2年數次前往大峽谷拍攝，濃縮大峽谷的雲海、星空銀河、閃電瞬間等自然面貌，製作出2分15秒的華麗畫面，大規模雲霧盤踞遮蔽峽谷，起伏流動宛如海浪波動，他形容，「遊客就像是在雲端漫步」。

(中時電子報)