自家人砲轟 李明賢：蔡英文恐成綠營選戰包袱

總統蔡英文。(本報系資料照)

總統蔡英文上任，民進黨完全執政，至今已滿一年，卻因一例一休、年金改革、前瞻建設、同性婚姻等議題，引發不少爭議，縣市長施政滿意度調查呈現「藍上綠下」外，蔡英文民調也崩盤。國民黨文傳會副主委李明賢表示這一年來，砲轟蔡英文最兇的，還是民進黨自己人。直言蔡英文恐成綠營選戰的包袱。

蔡英文上任後遭前副總統呂秀蓮批「如果再不努力，台灣會亡在妳手裡」、前總統陳水扁批「汙名化軍公教」，游盈隆則批「缺乏憲政高度和歷史眼光」。前瞻議題讓嘉義縣長張花冠自酸「是魯蛇國」、總統府資政陳博志

則質疑占4200億元預算的軌道建設並不「前瞻」一定要緩下來。

李明賢認為這一年來，砲轟蔡英文最兇的，還是民進黨自己人，可惜的是，蔡英文依舊充耳不聞，因為蔡英文宣稱她「不為民調做事，是為台灣做事」，把所有反對聲浪通通甩到一旁。

上任一年，蔡英文偏聽、傲慢，小圈圈治國，就連前瞻計畫也被自己任命的總統府資政陳博志公開反對而不自覺，蔡英文此刻的領導危機、治理危機，稱得上是「走上懸崖邊的總統」，蔡英文看到問題了嗎？

綠營政治人物與蔡英文切割，這種神切割只是開始而已，蔡英文恐怕會成為綠營選戰的包袱，而這個包袱只會愈來愈沉重，民調數據會證明這一切。

網友批「她跟本就不是總統的料！」、「她真的是蠻幹的不聽老百姓的聲音」、「只沉醉在勝選之夜的票數美夢中」、「下一個朴槿惠很快就來臨。」、「裝睡裝死的人是叫不醒的」

(中時電子報)