黑肥童年！陳建州兒時照「飛翔」看傻眼

黑人兒時的照片，飛翔也看傻眼？（圖／取自黑人臉書）

黑人熱愛運動後，現在是個超級帥爸。（圖／本報系資料照片）

「黑人」陳建州和「范范」范瑋琪婚後育有一對雙胞胎「飛飛」、「翔翔」，平時夫妻倆最愛和粉絲在網上分享天倫樂，不過黑人昨則是曬出自己的兒時照，不同於其他藝人超Q模樣，小時候的黑人可說是又黑又胖，黑人不忘合成一張「飛翔」看到他「暗黑童年」的驚訝照。

陳建州昨貼出兒時照，照片的他又黑又胖，和現在的模樣差很大，他也自嘲「記得當時年紀小」，但後來身高抽高、黑人也迷上健身與運動，瘦成現在的高挑帥男；不過黑人不忘搞怪，貼出一張「飛翔」看到老爸兒時胖黑的傻眼照，還有人搞笑稱「飛翔怕變成老爸這樣？」超級逗趣。

(中時電子報)